Япония меняет систему найма иностранных работников: с 2027 года технические стажировки заменит трехлетняя программа с возможностью сменить работодателя.
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