Казахстан: и вновь забег по граблям дефицита ГСМ

В Казахстане вновь возникли проблемы с бензином и дизельным топливом. А ведь покончить с дефицитом горючего чиновники обещали еще с завершением Комплексного плана развития НПЗ на 2009-2015 годы, когда масштабная модернизация трех имеющихся НПЗ должна была с избытком обеспечить страну ГСМ отечественного производства, избавив ее от импортозависимости до 2030 года.