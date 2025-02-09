Медали к 80-летию Победы вручают в Карелии

В Прионежском районе вручат 52 юбилейные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» Юбилейные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» вручают в Прионежском районе.
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