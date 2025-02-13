С Киевом ясно. Но как Европу делить будем? Переговоры Путина и Трампа. Между строк

В Сети появилась теория стратегии Дональда Трампа. С Киевом уже всё ясно - а что с Европой? Доктор политических наук, первый министр госбезопасности ДНР, политический обозреватель Царьграда Андрей Пинчук высказался о прошедших переговорах.