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Царьград

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С Киевом ясно. Но как Европу делить будем? Переговоры Путина и Трампа. Между строк

С Киевом ясно. Но как Европу делить будем? Переговоры Путина и Трампа. Между строк

В Сети появилась теория стратегии Дональда Трампа. С Киевом уже всё ясно - а что с Европой? Доктор политических наук, первый министр госбезопасности ДНР, политический обозреватель Царьграда Андрей Пинчук высказался о прошедших переговорах.

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