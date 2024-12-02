Боевое знамя вручили 91-й бригаде МТО в годовщину образования

Заместитель командующего ВДВ Нариман Тимергазин вручил боевое знамя и выдал грамоту президента РФ сформированной год назад 91-й отдельной мобильной бригаде материально-технического обеспечения Воздушно-десантных войск.
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