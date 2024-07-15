Моргенштерн* может лишиться израильского гражданства из-за обмана властей

Рэпер Моргенштерн* обманул израильские власти и может быть лишен приобретенного им паспорта. Музыкант, репатриировавшись в Израиль в призывном возрасте, решил не записываться на воинский учет, что означает, что он не может служить в ЦАХАЛ.
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