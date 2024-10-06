Национальное возрождение, а не пещерная русофобия

Об исторических перегибах в республиках Средней Азии На минувшей неделе многие российские блогеры и журналисты, в частности корреспондент радио «Вести FM» Роман Голованов, обратили внимание на недавно утверждённые Министерством образования Узбекистана школьные учебники истории для 5-го класса.