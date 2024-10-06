Об исторических перегибах в республиках Средней Азии На минувшей неделе многие российские блогеры и журналисты, в частности корреспондент радио «Вести FM» Роман Голованов, обратили внимание на недавно утверждённые Министерством образования Узбекистана школьные учебники истории для 5-го класса.
Национальное возрождение, а не пещерная русофобия
Комментарии
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Е Пронина
выслать всех нацменов из России и запретить въезд распространителям исламизма и очернения России)
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22 час.
Е Пронина
а так же прекратить им что либо строить и инвестировать в их существование)
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22 час.
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