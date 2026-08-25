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Новости для Фанов

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Поздний период The Beatles: от Белого альбома до последнего концерта на крыше

Поздний период The Beatles: от Белого альбома до последнего концерта на крыше

Когда я вспоминаю финальную главу в истории The Beatles, меня не покидает ощущение, что именно в 1968–1970 годах эта группа окончательно превратилась из коллектива единомышленников в четырёх очень разных художников, которые ещё пытались существовать в общем пространстве.

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