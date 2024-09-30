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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Анчелотти об остановке игры с «Атлетико» из-за бросания предметов в Куртуа: «Подобное никому не нравится, но судья действовал верно. Матч нужно было прервать»

Встреча восьмого тура Ла Лиги была приостановлена после того, как фанаты «Атлетико» стали бросать предметы в Тибо Куртуа.

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