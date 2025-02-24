В Петербурге половина мужчин против выхода на пенсию на 5 лет позже женщин

Об этом рассказали аналитики SuperJob Практику более позднего выхода мужчин на пенсию по возрасту считает дискриминирующей каждый второй представитель сильного пола в Петербурге, сообщает сервис SuperJob.
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