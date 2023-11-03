На Интерлагосе обрушилась крыша главной трибуны. Фото и видео

F1Шторм, прервавший квалификацию Гран При Бразилии, обрушил крышу главной трибуны на Интерлагосе. Напомним, что в последние 10 минут сессии погодные условия резко изменились: небо над трассой почернело, начал дуть сильный ветер, после чего на Сан-Паулу обрушился ливень с грозой, из-за чего квалификация была остановлена красными флагами.