НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Ротенберг о том, что Ежов завершил карьеру: «Именно СКА вернул Илью российскому хоккею. Это по-настоящему важный хоккеист для нашего клуба. Спасибо за труд, талант и совместные победы!»

«Сегодня официально завершил карьеру Илья Ежов. Это по-настоящему важный хоккеист для нашего клуба, причем именно СКА вернул Илью российскому хоккею.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх