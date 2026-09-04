Воскресный пропуск судов на два часа остановит движение по Старому мосту в Астрахани

В воскресенье, 6 сентября с 10:00 до 12:00 сооружение поднимет пролеты для пропуска речных судов, временно разорвав прямое автомобильное и пешеходное сообщение между берегами.
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