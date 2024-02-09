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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Смарт-очки Frame с мультимодальным ИИ Noa оценены в $349 Стартап Brilliant Labs представи...

Смарт-очки Frame с мультимодальным ИИ Noa оценены в $349 Стартап Brilliant Labs представи...

Смарт-очки Frame с мультимодальным ИИ Noa оценены в $349Стартап Brilliant Labs представил умные очки Frame на открытой платформе с мультимодальным ИИ, с помощью которых можно осуществлять поиск в Сети, выполнять перевод текста или разговора, генерировать картинки и т.

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