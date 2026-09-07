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Газета.ру

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У фигуристки Худайбердиевой нет претензий к "Локомотиву" из-за ситуации с охраной

У фигуристки Худайбердиевой нет претензий к "Локомотиву" из-за ситуации с охраной

Российская фигуристка Елизавета Худайбердиева, выступавшая в танцах на льду, в своем Telegram-канале заявила, что не имеет претензий к футбольному клубу «Локомотив» после инцидента с охраной стадиона «РЖД Арена».

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