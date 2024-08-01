Заместитель начальника полиции арестован по подозрению в превышении должностных полномочий

В Приморском крае задержан заместитель начальника полиции МО МВД России "Большекаменский", который подозревается в совершении преступления, связанного со злоупотреблением должностными полномочиями и причинением тяжкого вреда здоровью.
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