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Заместитель начальника полиции арестован по подозрению в превышении должностных полномочий

Заместитель начальника полиции арестован по подозрению в превышении должностных полномочий

В Приморском крае задержан заместитель начальника полиции МО МВД России "Большекаменский", который подозревается в совершении преступления, связанного со злоупотреблением должностными полномочиями и причинением тяжкого вреда здоровью.

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