Под Смоленском на лесозаготовках рабочий потерял ногу

По факту производственной травмы в Угранском районе возбуждено уголовное дело Как сообщает СУ СКР по Смоленской области, предварительно установлено, что 12 февраля текущего года при производстве работ на предприятии, основным видом деятельности которого является лесозаготовки, «рамщиком получена производственная травма в виде ампутации правой голени».