Под Смоленском на лесозаготовках рабочий потерял ногу

По факту производственной травмы в Угранском районе возбуждено уголовное дело Как сообщает СУ СКР по Смоленской области, предварительно установлено, что 12 февраля текущего года при производстве работ на предприятии, основным видом деятельности которого является лесозаготовки, «рамщиком получена производственная травма в виде ампутации правой голени».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии