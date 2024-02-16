Смоленск 2.0
ГЛАВНАЯВСЕ СТАТЬИПРОИСШЕСТВИЯПОЛИТИКАОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАКУЛЬТУРАЗДОРОВЬЕ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Смоленск 2.0

63 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    Дорогая  сейчас охота  на волков. Да  и платят за  них  копейки.На Смоленщине объ...
  • Георгий Лазаревич
    Ирина: я знаю одно - дисциплины теперь в школах нет, "деточки" ведут себя отвратительно, не дают учителям работать. В...В смоленской школ...
  • Владимир Козлов
    9 единиц техники - не густо. Запланировано - не значит приобретено.В Смоленскую обла...

Под Смоленском на лесозаготовках рабочий потерял ногу

Под Смоленском на лесозаготовках рабочий потерял ногу

По факту производственной травмы в Угранском районе возбуждено уголовное дело Как сообщает СУ СКР  по Смоленской области, предварительно установлено, что 12 февраля текущего года при производстве работ на предприятии, основным видом деятельности которого является лесозаготовки,   «рамщиком получена производственная травма в виде ампутации правой голени».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх