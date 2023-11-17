Где лучше жить в Петербурге: ветхие дома, дворцы, нет зелени — все о Петроградском районе

Петроградская сторона, П.С., но ни при каких условиях не Петроградка – для местных это неприемлемо – исторический район, включающий в себя семь островов в дельте Невы: Заячий, Петроградский, Аптекарский, Каменный, Петровский, Крестовский и Елагин.