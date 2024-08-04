Девушка без водительских прав устроила смертельное ДТП в Приморье

18-летняя девушка без водительского удостоверения устроила ДТП в Уссурийске Приморского края, в котором один человек погиб и четверо пострадали, сообщает пресс-служба регионального управления МВД России 4 августа.
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