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Андрей Воробьев вручил «Золотую Звезду» семье погибшего бойца СВО из Подмосковья

Андрей Воробьев вручил «Золотую Звезду» семье погибшего бойца СВО из Подмосковья

Подполковнику Андрею Кулакову, погибшему при выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции, указом президента посмертно присвоили звание Героя Российской Федерации.

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