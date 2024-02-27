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Небензя: РФ призывает СБ ООН не поддерживать резолюцию США по Газе

Небензя: РФ призывает СБ ООН не поддерживать резолюцию США по Газе

Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Василий Небензя сообщил во время заседания Совета Безопасности ООН о призыве Москвы не поддерживать проект резолюции Соединенных Штатов Америки по сектору Газа.

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