Небензя: РФ призывает СБ ООН не поддерживать резолюцию США по Газе

Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Василий Небензя сообщил во время заседания Совета Безопасности ООН о призыве Москвы не поддерживать проект резолюции Соединенных Штатов Америки по сектору Газа.
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