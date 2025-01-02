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Дипломат рассказал о секретных польско-украинских оружейных заводах

Дипломат рассказал о секретных польско-украинских оружейных заводах

Варшава и Киев открыли на территории Польши совместные оружейные предприятия, но их местонахождение держится в секрете, рассказал временный поверенный в делах Украины в Польше Пётр Лукасевич в интервью изданию Interia.

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