Дипломат рассказал о секретных польско-украинских оружейных заводах

Варшава и Киев открыли на территории Польши совместные оружейные предприятия, но их местонахождение держится в секрете, рассказал временный поверенный в делах Украины в Польше Пётр Лукасевич в интервью изданию Interia.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии