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700 тысяч рублей за метр - цена ремонта участка Новобульварной в этом году

700 тысяч рублей за метр - цена ремонта участка Новобульварной в этом году

Компания из Сочи ООО «Звезда»* выиграла тендер на реконструкцию участка улицы Новобульварной в Чите. Проект охватывает отрезок от улицы Журавлева до улицы Бутина и оценивается в 177,5 миллиона рублей, сообщается на сайте Госзакупок.

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