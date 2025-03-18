700 тысяч рублей за метр - цена ремонта участка Новобульварной в этом году

Компания из Сочи ООО «Звезда»* выиграла тендер на реконструкцию участка улицы Новобульварной в Чите. Проект охватывает отрезок от улицы Журавлева до улицы Бутина и оценивается в 177,5 миллиона рублей, сообщается на сайте Госзакупок.