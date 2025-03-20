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Политика как она есть

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Генетики: игуаны проплыли рекордные 8000 км, чтобы заселить Фиджи

Генетики: игуаны проплыли рекордные 8000 км, чтобы заселить Фиджи

Исследование от биологов из Калифорнийского университета в Беркли предполагает, что примерно 34 миллиона лет назад игуаны преодолели 8000 километров через океан от западного побережья Северной Америки до островов в южной части Тихого океана.

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