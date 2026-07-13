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Из офиса в галерею: почему менеджеры бегут в искусство и что их там ждет

Из офиса в галерею: почему менеджеры бегут в искусство и что их там ждет

Почему специалисты уходят из корпораций в арт-бизнес, какие карьерные возможности открывает современное искусство и какие навыки востребованы в индустрии? Наталья Томашевская, куратор образовательных программ в Московской школе современного искусства (MSCA) и генеральный директор креативного агентства BTWN, делится своим мнением и рассказывает, как начать карьеру в культурной индустрии.

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