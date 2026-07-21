Уралсиб запустил расчёт стоимости международных платежей

Банк Уралсиб запустил сервис расчета стоимости международных платежей – теперь клиенты могут рассчитать стоимость международного платежа и подать заявку на подбор маршрута в интернет-банке для бизнеса «Уралсиб Бизнес Онлайн».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии