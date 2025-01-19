Медведев оценил президентство Байдена: «Старик ударился во все тяжкие»

МОСКВА, 19 января, ФедералПресс. На примере уходящего с поста президента США «ходячего мертвеца» Джо Байдена можно наглядно рассмотреть ситуацию, как опытный политик постепенно превратился в оторванного от реалий маразматика.
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