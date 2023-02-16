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В акватории Байкала произошло землетрясение магнитудой 5,9

По данным МЧС, эпицентр находился в 18 км от поселка Большой Голоустный на берегу Байкала.  <strong>В Иркутской области в 10:35 (05:35 мск) в акватории озера Байкал было зафиксировано землетрясение, его магнитуда составила 5,9.

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