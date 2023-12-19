Time: США изначально не хотели победы Украины над Россией

Обозреватель Эллиот Акерман в статье для американского журнала Time написал, что западные страны не собирались поставлять Украине необходимое для победы оружие, поскольку они заинтересованы в стабильности России.
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