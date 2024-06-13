Умер тундровый волк Акела из Калининградского зоопарка

В Калининградском зоопарке завершилась долгая история жизни старого тундрового волка Акелы. Животное прожило полноценную жизнь, ведь ему было всего 14 с половиной лет - это очень высокий возраст для волка в дикой природе, где они редко живут больше 15 лет.
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