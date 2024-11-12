Валерий Шмаров: «Такое впечатление, что «Факел» снова стал лишним в РПЛ. Даже не знаю, как назвать такие судейские ошибки» 

После 15 туров воронежский клуб занимает в таблице 14-е место. — Родной «Факел» не радует? — А как радовать с таким судейством?! Как результата добиться, если голы не считают? Сейчас два пенальти поставили — это как? Мы с «Факелом» такое проходили в 1985 году.
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