Валерий Шмаров: «Такое впечатление, что «Факел» снова стал лишним в РПЛ. Даже не знаю, как назвать такие судейские ошибки» 

После 15 туров воронежский клуб занимает в таблице 14-е место. — Родной «Факел» не радует? — А как радовать с таким судейством?! Как результата добиться, если голы не считают? Сейчас два пенальти поставили — это как? Мы с «Факелом» такое проходили в 1985 году.