WSJ сообщила о возможном сближении гендиректора BlackRock с Трампом

Глава американской инвестиционной компании BlackRock Лоренс Финк может попытаться сблизиться и наладить отношения с президентом США Дональдом Трампом на фоне приобретения им портов по обе стороны Панамского канала.
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