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Ушел из жизни доктор Ицхак Берлович

Ушел из жизни доктор Ицхак Берлович

Министерство здравоохранения выражает скорбь в связи с уходом из жизни доктора Ицхака Берловича, одного из тех, кто внес наиболее значительный вклад в становление и развитие государственной системы … .

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