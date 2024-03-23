Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • саша дмитренко
    кто то  из  прошедших  школу  управленцевНадоевший всем гл...
  • Галина Друзина
    Выслать всех мигрантов, которые хоть мало мальски нарушили наш закон, и хватит завозить мигрантов, их уже у нас в стр..."Мама мне страшно...
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Путину брошен беспрецедентный вызов. Сумеет ли вновь избранный президент поставить Россию на нужные рельсы?

Путину брошен беспрецедентный вызов. Сумеет ли вновь избранный президент поставить Россию на нужные рельсы?

Интересная жизнь с Vera Star Новый президентский срок Владимира Путина, помимо выполнения задач специальной операции, пройдет в напряженном поиске новой модели развития страны.

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