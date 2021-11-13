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Как защитить одинокую мать?

Как защитить одинокую мать?

Почему одинокую маму с детьми часто норовят обидеть, обмануть? Потому что нет сильного плеча за спиной и некому вступиться! Куда бежать и как быть одинокой маме в ситуациях, когда кажется, что выхода нет? ПРИНЦ ОКАЗАЛСЯ ЖЕСТОКИМ САДИСТОМ Людмила Ю.

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