Как защитить одинокую мать?

Почему одинокую маму с детьми часто норовят обидеть, обмануть? Потому что нет сильного плеча за спиной и некому вступиться! Куда бежать и как быть одинокой маме в ситуациях, когда кажется, что выхода нет? ПРИНЦ ОКАЗАЛСЯ ЖЕСТОКИМ САДИСТОМ Людмила Ю.