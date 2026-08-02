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Пятый канал

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Новогодние каникулы в России сократятся на один день

Новогодние каникулы в России сократятся на один день

Следующие новогодние праздники в России будут короче на один день по сравнению с предыдущими. Это следует из проекта производственного календаря на 2027 год, опубликованного Министерством труда и социальной защиты РФ.

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