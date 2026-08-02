Новогодние каникулы в России сократятся на один день

Следующие новогодние праздники в России будут короче на один день по сравнению с предыдущими. Это следует из проекта производственного календаря на 2027 год, опубликованного Министерством труда и социальной защиты РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии