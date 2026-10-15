Экономист, доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов рассказал, что до конца 2026 года серьёзного снижения ключевой ставки, по его мнению, ждать не стоит.
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