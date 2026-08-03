Игорь Юшков: жара и обмеление рек в Европе привели к снижению выработки энергии

Новости внутренней и внешней политики в России

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с газетой «Взгляд» сообщил о негативном влиянии аномальной жары на энергетический сектор Европы.