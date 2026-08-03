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Игорь Юшков: жара и обмеление рек в Европе привели к снижению выработки энергии

Игорь Юшков: жара и обмеление рек в Европе привели к снижению выработки энергии

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с газетой «Взгляд» сообщил о негативном влиянии аномальной жары на энергетический сектор Европы.

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