ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Знайте, русские люди: он гасил свечи так, как хотел бы загасить нас

Знайте, русские люди: он гасил свечи так, как хотел бы загасить нас

Юрий Кот Вчерашнее богохульство в храме, совершенное мигрантом, было неслучайным, небезобидным.

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Комментарии
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МБ
Марина Биченова
Отсидит и домой вместе родственниками теми кто скоро броситься его отмазывать.
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5 час.
НК
Наталья Котельникова
Какой второй шанс? Ни в коем случае, только депорт пожизненно. Люди! Они хулиганят и кощунствуют в наших православных Храмах, ссут в метрополитене на рельсы. Ну куда дальше? Тупое зверьё должно быть всё, абсолютно всё депортировано. Они приехали со специальным заданием взрывать страну изнутри. Зачем нам это?
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3 час.

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