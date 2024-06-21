Знайте, русские люди: он гасил свечи так, как хотел бы загасить нас

НК

Наталья Котельникова

Какой второй шанс? Ни в коем случае, только депорт пожизненно. Люди! Они хулиганят и кощунствуют в наших православных Храмах, ссут в метрополитене на рельсы. Ну куда дальше? Тупое зверьё должно быть всё, абсолютно всё депортировано. Они приехали со специальным заданием взрывать страну изнутри. Зачем нам это?