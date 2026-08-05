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Новости Китая - всё о бизнесе КНР

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Валютный рынок Китая упростит трансграничные операции для бизнеса

Валютный рынок Китая упростит трансграничные операции для бизнеса

Государственное управление по валютному контролю в воскресенье по итогам рабочего совещания выпустило заявление, в котором объявило о планах продолжить поступательное расширение институциональной открытости в валютной сфере во второй половине текущего года.

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