В РФ спецоперацию включили в курс истории для старшеклассников

Российская специальная операция на Украине будет включена в школьную программу для учащихся старших классов общеобразовательных учреждений, говорится в проекте федеральных основных общеобразовательных программ (ФООП) среднего общего образования.
Российская специальная операция на Украине будет включена в школьную программу для учащихся старших классов общеобразовательных учреждений, говорится в проекте федеральных основных общеобразовательных программ (ФООП) среднего общего образования.
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