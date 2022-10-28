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В РФ спецоперацию включили в курс истории для старшеклассников

В РФ спецоперацию включили в курс истории для старшеклассников

Российская специальная операция на Украине будет включена в школьную программу для учащихся старших классов общеобразовательных учреждений, говорится в проекте федеральных основных общеобразовательных программ (ФООП) среднего общего образования.

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