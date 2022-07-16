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«Сакраменто» не станет подписывать Сашу Везенкова на сезон-22/23

«Сакраменто» решил не подписывать форварда Александара Везенкова (26 лет, 206 см) на сезон-22/23. «Кингз» заполучили права на Везенкова во время последнего драфта, когда отдали за болгарского баскетболиста 49-й пик.

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