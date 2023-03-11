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Нганну: «Дрался бы с Джоном Джонсом два раза в месяц»

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну рассказал о несостоявшемся бое против Джона Джонса. «В течение трех лет я пытался подраться с Джоном Джонсом и делал все, чтобы получить этот бой.

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