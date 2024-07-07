Россиянам рассказали о рисках приобретения товаров в рассрочку

Приобретение товаров в рассрочку является удобным сервисом, однако, необходимо помнить, что эта услуга фактически является кредитованием от банка или микрофинансовой организации, а в случае просрочки будут начисляться штрафы и пени.
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