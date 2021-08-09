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"Это тусовка века, весь город там": видео с Русского острова будоражит соцсети

"Это тусовка века, весь город там": видео с Русского острова будоражит соцсети

В социальной сети Instagram (12+) пользователи Сети бурно обсуждают необычные кадры с Русского острова, которые набирают популярность в Приморье.

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