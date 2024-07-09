РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

277 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гарий Щерба
    Вот из  КНДР  и  ЗАВОЗИТЕ  а не из ср.Азии ....!!!!Миншустин назвал ...
  • Maxim
    Китаю флот девать некуда, так заведите на рейд в Одессе.Китай призвал к м...
  • Игорь Овчаренко
    Ну и ,что в итоге?.Ну внесли и какой результат? С этой категорией нужно разбираться и выгонять из страны.Это как инфе...Актриса Троянова*...

В Екатеринбурге появится консульство Индии

В Екатеринбурге появится консульство Индии

На Урале скоро может появиться консульство Индии. Как сообщает ТАСС, сегодня во время визита в Москву премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил об открытии двух новых консульств Индии в России – в Казани и Екатеринбурге.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх