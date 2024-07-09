В Екатеринбурге появится консульство Индии

На Урале скоро может появиться консульство Индии. Как сообщает ТАСС, сегодня во время визита в Москву премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил об открытии двух новых консульств Индии в России – в Казани и Екатеринбурге.
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