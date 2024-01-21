г. на базе Центра дополнительного образования детей и молодежи прошли самые крупные соревнования по робототехнике.

На один день Бобруйск стал центром инноваций и современных технологий. 13 января на базе Центра дополнительного образования детей и молодежи прошли самые крупные соревнования по робототехнике, проводимые в Республике Беларусь: областной этап Республиканского турнира по робототехнике .
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