В Эвенкии зафиксировали вспышку неизвестного заболевания

В Эвенкии Красноярского края 38 человек покрылись сыпью неизвестного происхождения. Всё происходит в поселке Ессей, где проживает порядка 700 человек и который находится посреди лесотундры примерно в 500 километрах к северу от райцентра и в 1500 километрах от Красноярска.