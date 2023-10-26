В Эвенкии зафиксировали вспышку неизвестного заболевания

В Эвенкии Красноярского края 38 человек покрылись сыпью неизвестного происхождения. Всё происходит в поселке Ессей, где проживает порядка 700 человек и который находится посреди лесотундры примерно в 500 километрах к северу от райцентра и в 1500 километрах от Красноярска.
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