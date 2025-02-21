В Таджикистане пройдет форум творческой и научной интеллигенции СНГ

Научно-культурный форум интеллигенции государств СНГ 14–15 мая пройдет в Таджикистане. Об этом заявил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, сообщает 21 февраля ТАСС.
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