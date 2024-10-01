В СФР рассказали, какие виды пенсий доступны крымчанам

Для людей пенсионного возраста сегодня предусмотрены разные льготы и меры поддержки. На самые распространенные вопросы, связанные с назначением пенсионных выплат, нам ответила начальник управления установления пенсий Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Крыму Светлана Бондаренко.
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