В СФР рассказали, какие виды пенсий доступны крымчанам

Для людей пенсионного возраста сегодня предусмотрены разные льготы и меры поддержки. На самые распространенные вопросы, связанные с назначением пенсионных выплат, нам ответила начальник управления установления пенсий Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Крыму Светлана Бондаренко.